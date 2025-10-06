Кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів на Харків за попередніми даними зросла до чотирьох осіб

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих через російську дронову атаку на Харків за попередніми даними становить вже четверо людей, повідомила ДСНС України у телеграм-каналі.

"У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало 4 людей", - повідомила ДСНС.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.