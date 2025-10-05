Інтерфакс-Україна
Події
19:01 05.10.2025

Електропостачання відновлено в 162 н.п. Одеської області, знеструмлених через негоду

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Електропостачання у 162 населених пунктах Одеської області, які були знеструмлені через завдані негодою пошкодження, відновлено, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі у неділю.

"Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди на Одещині. Світло вже повернули для 53 тис. родин в 162 населених пунктах нашого регіону. За минулу добу бригади ДТЕК Одеські електромережі відремонтували 47 повітряних ліній, відновили роботу 1 тис. трансформаторних підстанцій", - написав Кіпер у Телеграм.

За його інформацією, наразі без світла тимчасово залишаються близько 1,6 тис. споживачів.

Теги: #одеська_область #електропостачання

