Події
14:10 05.10.2025

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

Росія у ніч на 5 жовтня 2025 року здійснила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури, внаслідок якої зафіксовано влучання та руйнування, повідомила державна НАК "Нафтогаз України" у неділю.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла і світла", – наводяться в релізі слова голови правління НАК Сергія Корецького.

"Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування", - написав Корецький на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що фахівці Групи "Нафтогаз" спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

Компанія нагадала, що у ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" від початку повномасштабної війни. Тоді по потужностях на Харківщині та Полтавщини ворог випустив 35 ракет, зокрема суттєву кількість з них складали балістичні, і 60 дронів. Цієї ночі під ударами були також Львівська та Івано-Франківська області, де знаходяться нафтогазовидобувні активи "Нафтогазу" та підземні сховища газу.

Теги: #атака_рф #газова_інфраструктура

