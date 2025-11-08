РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

Цієї ночі РФ завдала дев’ятого з початку жовтня цілеспрямованого удару по газовій інфраструктурі України, внаслідок якого поранено працівника НАК "Нафтогаз України" та пошкоджено виробниче обладнання, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Цієї ночі росія знову масовано обстріляла газову інфраструктуру. Ракети та БПЛА. На жаль, є влучання. Поранення отримав наш співробітник, зараз йому надають допомогу. Також є пошкодження виробничого обладнання", - написав Корецький у своєму Facebook у суботу зранку.

За його словами, на місці працюють рятувальники, а як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці одразу розпочнуть відновлювальні роботи.

"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня. Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму", - наголосив глава "Нафтогазу"

"Дякуємо силам ППО: кожна збита ціль — це передусім врятовані життя", - зазначив Корецький.