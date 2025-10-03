Інтерфакс-Україна
14:56 03.10.2025

Газовидобувна інфраструктура "Нафтогазу" зазнала наймасованішого удару від початку війни

Фото: Нафтогаз

В ніч на п’ятницю Росія завдала найбільш масованого удару по газовидобувних активах "Нафтогазу" від початку повномасштабної війни, повідомила пресслужба групи.

Зазначається, що по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити. Внаслідок атаки значну частину обʼєктів пошкоджено, деякі руйнування критичні. На місці працюють фахівці "Нафтогазу", ДСНС та інші аварійні служби.

"Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, вже ведеться робота з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім.

"Терор ніде не має досягати своєї мети", - наголосив він. 

