10:46 05.10.2025

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 870 окупантів, 4 танки, 18 артсистем, 320 БПЛА, а також 35 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1115250 (+870) осіб, танків – 11230 (+4) од, бойових броньованих машин – 23299 (+1) од, артилерійських систем – 33446 (+18) од, РСЗВ – 1516 (+1) од, засоби ППО – 1222 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320), крилаті ракети – 3803 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35), спеціальна техніка – 3971 (+0)", - сказано в повідомлення.

Дані уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

