07:57 05.10.2025

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, дев'ять постраждалих та один загиблий, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 702 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула девʼять – поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворог ударив 1 ракетою по Георгіївському, загалом війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоній Криниці.

Також 430 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Рівнопілля, Чарівне, 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Щербаків, Полтавки, Малої Токмачки.

Крім того, 254 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та надійшло 89 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

 

