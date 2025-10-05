5 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

5 жовтня в Україні відзначають День учителя, День територіальної оборони.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з менінгітом, День "Заміни звичайну лампочку на енергоощадну"

У Південній Кореї - Міжнародний Фестиваль феєрверків у Сеулі, у Туреччині - Міжнародний антальський кінофестиваль, у Вірменії та Молдові - Національний день вина, в Іспанії - Фестиваль Пілар у Сарагосі.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Харитини.

День 1319 Російська агресія - Day 1319 Russian aggression

День работников образования (День учителя)

Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 11.09.1994 р. № 513/94

День територіальної оборони України

Відзначається щорічно у першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 30.09.2020 р. № 417/2020.

Метою свята є вшанування працівників сектору безпеки і оборони, а також підкреслення важливості територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України. У цей день проводяться навчання з тактичної, інженерної та військово-медичної підготовки, урочисті заходи, а також відзначаються нагородами найкращі бійці військових і добровольчих формувань.

Всесвітній день учителя

Професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери освіти - день, у який відзначають роль і заслуги вчителів у процесі якісної освіти на всіх рівнях, а також їхній неоціненний внесок у розвиток суспільства.

Історичною передумовою для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів, що відбулася 5 жовтня 1966 року в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці було підписано документ "Рекомендації щодо статусу вчителів".

Всесвітній день боротьби з менінгітом

Всесвітній день боротьби з менінгітом, який відзначається щороку 5 жовтня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про менінгіт - важку інфекцію, яка вражає мільйони людей у всьому світі.

Міжнародний день проти проституції

Інформаційний день, заснований у 2002 році, слугує платформою для протидії практиці секс-праці та підвищення обізнаності щодо проблем, пов’язаних із проституцією.

Вперше Міжнародний день проти проституції був відзначений у 2002 році, коли відбулися заходи в таких місцях, як район затоки Сан-Франциско, Каліфорнія, і Мельбурн, штат Вікторія. День був започаткований як засіб протидії проституції та пролиття світла на проблеми, з якими стикаються люди, залучені до секс-індустрії.

Різні організації продемонстрували підтримку цього заходу, включно з Інститутом прав людини Філіппінського університету та Коаліцією проти торгівлі жінками. Ці установи відіграли ключову роль в організації заходів та дискусій, пов’язаних із цим днем.

Міжнародний день благословення рибальського флоту

Міжнародний день благословення рибальського флоту – це шанована традиція, що відзначається щорічно в першу неділю жовтня з метою благословення рибальського флоту перед початком рибальського сезону.

Цього дня моляться за плідний сезон і благополучне повернення всіх членів флоту. Його відзначають по всьому світу, в кожному регіоні є свої унікальні традиції та ритуали, але суть прохання про благословення для рибальського флоту залишається незмінною.

Цього дня народилися:

110 років від дня народження Івана Васильовича Коляски (1915-1997), українського історика, публіциста, перекладача, дисидента, громадського діяча;

85 років від дня народження Володимира Омеляновича Забаштанського (1940-2001), українського поета, перекладача;

75 років від дня народження Володимира Григоровича Пахомова (1950), українського художника декоративно-ужиткового та монументального мистецтва.

Ще в цей день:

1933 - Режисера Леся Курбаса звільнено з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";

1939 - Закінчення польсько-німецької війни;

1941 - У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величковським, до складу якої ввійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;

1910 - У Португальському королівстві встановлено демократичну республіку;

1962 - Вийшов перший сингл гурту The Beatles - "Love Me Do";

2009 - Вийшов на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

Церковне свято:

За церковним календарем цього дня відзначається пам'ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру на початку 4 століття в місті Понт на березі Чорного моря. У ранньому дитинстві вона залишилася сиротою і була вихована доброю і благочестивою людиною Клавдієм.

Харитина палко увірувала в Христа і вирішила присвятити служінню йому все своє життя. Клавдій, який любив дівчину як рідну доньку, підтримав цей намір і побудував для неї окремий будинок, де вона жила на самоті й цнотливості. Своїм прикладом Харитина багатьох із тих, хто не вірив у Господа, підштовхнула до прийняття християнства.

Одного разу молоду християнку обмовили язичники, і їй довелося постати перед судом. Попри тортури і приниження, Харитина залишилася твердою у вірі і померла з молитвою на устах.

Іменини: Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

З прикмет цього дня: Якщо листя з берези ще не опало, то сніг буде пізнім; якщо павутиння літає в повітрі, то тепло триватиме довго; мало шишок на сосні – зима буде теплою, а багато ягід на калині та горобині – до суворої зими.