Інтерфакс-Україна
Події
00:16 05.10.2025

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 126 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 44 наступальних дії, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 126 окупантів, із них 79 – безповоротно. Також знищено 33 БпЛА, один автомобіль, окрім цього українські воїни уразили сім укриттів для особового складу противника", - сказано в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 44 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. У двох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mpJBnzHEH6UJAgJwBHoVDzwTayF23FuF3xchnauNi34KbRQQ1C88djsuBXzazr9Gl

