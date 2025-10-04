Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що в жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад: 12, які взяли участь у пілотному запуску, ще 118 на різних ділянках фронту.

"Для цього виділяємо додаткові 1,5 млрд грн, які Генштаб розподілить між бригадами. DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у суботу.

За його інформацією, наразі на платформі доступні FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу, поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди. За час роботи через DOT-Chain Defence, разом з програмою "Армія дронів бонус", поставлено понад 45 тисяч дронів та РЕБ. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті, зазначив міністр.