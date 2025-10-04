Шостка і 38 н.п. навколо залишилися без електроенергії через пошкодження ворогом обʼєкту інфраструктури - мер

Місто Шостка і 38 населених пунктів громади навколо через пошкодження ворогом обʼєкту інфраструктури залишилися без електроенергії, через руйнування енергетичних обʼєктів, вода буде подаватися по графіку, повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу! Це дасть можливість не допустити збій системи, слідкуйте за газовими приладами!", - додав він у звернені у Фейсбуці у суботу.

За його словами, відкриті пункти незламності, лікарні працюють на генераторах, вода подається також на альтернативних джерелах енергії.