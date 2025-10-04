Інтерфакс-Україна
Події
08:55 04.10.2025

Уряд виділив 1 млрд грн на посилення підрозділу БПЛА "Фенікс" Держприкордонслужби

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив 1 млрд грн з резервного фонду Держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Держприкордонслужби.

Кошти скерують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів та необхідного обладнання й матеріалів для їхньої роботи.

"Фенікс" – перший у межах ДПСУ підрозділ БПЛА й один із найефективніших. За минулий рік ним було уражено близько 8 тис. ворожих цілей, а втрата техніки ворога сягнула $60 млн", – додала премʼєр-міністр.

 

Теги: #фінансування #бпла

