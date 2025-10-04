Інтерфакс-Україна
Події
07:31 04.10.2025

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 1 танк, 15 артсистем, 450 БПЛА, а також 74 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1114380 (+950) осіб, танків – 11226 (+1) од, бойових броньованих машин – 23298 (+1) од, артилерійських систем – 33428 (+15) од, РСЗВ – 1515 (+1) од, засоби ППО – 1222 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450), крилаті ракети – 3803 (+10), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73), спеціальна техніка – 3971 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

