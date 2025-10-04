Інтерфакс-Україна
00:28 04.10.2025

Гендиректор МАГАТЕ вважає відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС політичним, а не технічним питанням

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі продовжує обговорення з Україною та РФ детальних пропозицій щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка протягом останніх десяти днів покладалася на резервне електропостачання.

"Щодо ядерної безпеки, це все ще дуже серйозна ситуація. Я закликаю обидві сторони зробити все необхідне, щоб запобігти подальшому погіршенню. Це питання політичної волі, а не технічної можливості, яка є", – йдеться у заяві Гроссі в ніч на суботу.

За його словами, обидві сторони заявляють про готовність провести необхідний ремонт на своїх відповідних боках лінії фронту, але для цього має покращитися безпекова ситуація на місцях, щоб техніки могли безпечно виконувати свою роботу.

"Я постійно контактую з високопосадовцями Росії та України, щоб якомога швидше досягти цієї важливої мети", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

Він повідомив, що наразі аварійні дизельні генератори на об’єкті функціонують без проблем, а також є достатньо палива в резерві.

"Однак це безпрецедентна ситуація, яку необхідно вирішити без подальших зволікань. Це питання ядерної безпеки, і його вирішення в інтересах кожного", – наголосив Гроссі.

Він нагадав, що нинішня втрата зовнішнього живлення є найтривалішою з десяти подібних подій, яких зазнала ЗАЕС протягом понад трьох з половиною років окупації її Росією.

Гендиректор уточнив, що станом на ранок п’ятниці на станції працювало вісім електрогенераторів, які виробляли загальну потужність 20-22 МВт, що достатньо для покриття потреб ядерної безпеки, а ще 12 електрогенераторів були доступні та в резерві. Команда МАГАТЕ на об'єкті отримує часті оновлення всіх важливих параметрів ядерної безпеки, що свідчить про те, що електрогенератори продовжують надійно забезпечувати необхідну для охолодження потужність, оскільки не спостерігалося підвищення температури теплоносія ні в активних зонах реактора, ні в басейнах витримки відпрацьованого палива. Команда також провела радіаційний моніторинг, який не показав підвищення рівня радіації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та її очільника. "Росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги", - написав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що РФ навмисне відключила зовнішнє електропостачання ЗАЕС, яке станція отримувала з енергосистеми України, аби провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-318-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

