Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

Сили оборони України зачистили від противника села Соснівка, Хороше, Новоселівка та Січневе на Дніпропетровщині, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними проєкту, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку зачистили три села. Ще одне було зачищене підрозділом 141 окремої механізованої бригади: "Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи зі стабілізації. В цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося", - зазначено в повідомленні.

Водночас противник поновив штурмові дії на Новоселівку та Січневе, проте Сили оборони намагаються не давати ворогу закріплятися. Додаткову складність створює провал оборони дружніх сил південніше.

"Вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орестополя", - зазначають у DeepState.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22566