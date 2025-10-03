Інтерфакс-Україна
Події
20:14 03.10.2025

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

1 хв читати
Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня працівників освіти зустрівся з учителями, викладачами, студентами та школярами.

"Відзначив державними нагородами наших освітян. Зустріч відбулася в Маріупольському державному університеті, який у 2022 році був релокований до Києва", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Він наголосив, що під час війни освіта є частиною "нашої стійкості і невід’ємною складовою якості життя".

"Разом з молоддю й освітянами говорили про професії, яких потребує країна, популяризацію природничих наук і технічних спеціальностей, повернення наших людей додому з-за кордону", - написав Зеленський.

 

Теги: #освіта #президент

