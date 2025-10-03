Інтерфакс-Україна
Події
18:35 03.10.2025

Трамп дав ХАМАС час до вечора неділі, щоб прийняти його мирний план щодо Гази

1 хв читати
Президент США Дональд Трамп дав руху ХАМАС час до 5 жовтня, щоб звільнити заручників, а також закликав мирних палестинців покинути місто Газа.

"Відпустіть всіх заручників, віддайте тіла загиблих! Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі, до шостої години вечора за часом Вашингтона (23.00 кч). До угоди вже приєдналися всі країни! Якщо ця остання пропозиція не буде прийнята, проти ХАМАС почнеться неймовірне пекло", - написав він у п’ятницю в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, "мир на Близькому Сході буде досягнутий за будь-яку ціну".

Він також закликав мирних палестинців, які проживають в місті Газа: "Негайно покиньте цей район, де може статися масова загибель, вирушайте в більш безпечні частини Гази. На вас чекають люди, які готові допомогти, і ви отримаєте всю необхідну підтримку".

"ХАМАС отримує останній шанс!" - написав Трамп.

30 вересня Трамп представив свій план з врегулювання ситуації в Газі, що складається з 20 пунктів, які включають, зокрема, припинення бойових дій і звільнення ізраїльських заручників. Він заявив, що дає лідерам ХАМАС 72 години на те, щоб вони прийняли план. План підтримали провідні регіональні держави, включаючи Єгипет і Катар. Реакції ХАМАС поки не було.

Теги: #трамп #мирний_план #хамас

