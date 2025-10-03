Інтерфакс-Україна
Події
16:51 03.10.2025

В управління АРМА передано 15 млн грн, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала Макеєнка

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора щодо передачі в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 15 млн грн, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала Володимира Макеєнка.

В телеграм-каналі в п’ятницю ДБР інформує, що ці кошти були вилучені у колишнього депутата під час обшуку в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Власником активів є народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

В ДБР не зазначають ім’я ексдепутата, йдеться про Макеєнка.

За інформацією Бюро, у липні 2025 року суд передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад $35 млн). Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані у межах розслідування цього ж кримінального провадження.

За даними слідства, депутат роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

"Протягом 2011 – 2018 років він отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн", - наголошують в Бюро.

У вересні 2024 року у взаємодії з СБУ та Державною службою фінансового моніторингу України колишньому парламентарю було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, яке призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Під час обшуків за місцями проживання і ведення бізнесу депутата вилучено понад $340 тис., 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Національного банку України складає понад 15 млн грн. З огляду на ознаки незаконного походження зазначених коштів судом накладено на них арешт.

#арма #кошти #макеєнко

