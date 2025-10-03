Інтерфакс-Україна
Події
15:25 03.10.2025

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

1 хв читати
Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував повідомлення у медіа щодо затримок у надходженні зброї із США через шатдаун.

"Неправда. Переговори між Україною та США про угоду щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав він у соцмережі Х.

Раніше британська газета The Telegraph писала, що поставки американської зброї до України можуть затриматися через шатдаун у США.

"Всі майбутні проєкти зазнали шкоди. Я не бачу, як вони мають продовжуватися. Головна проблема полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій про майбутні поставки зброї. Представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через шатдаун", — повідомило The Telegraph джерело в українському уряді.

Джерело додало, що "інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні, зараз переглядають свої плани".

Теги: #зброя #україна #сша #надходження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 03.10.2025
США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

19:09 02.10.2025
Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні становить 93% - дослідження Kantar Ukraine

Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні становить 93% - дослідження Kantar Ukraine

18:10 02.10.2025
Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

17:38 02.10.2025
МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

16:55 02.10.2025
Вступ України до ЄС сприятиме захисту від автократичної системи Путіна, переконана єврокомісарка Кос

Вступ України до ЄС сприятиме захисту від автократичної системи Путіна, переконана єврокомісарка Кос

15:27 02.10.2025
Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

13:29 02.10.2025
Троє продавців трофейної зброї затримані в різних областях України

Троє продавців трофейної зброї затримані в різних областях України

11:32 02.10.2025
Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

09:52 02.10.2025
Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

09:37 02.10.2025
У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Газовидобувна інфраструктура "Нафтогазу" зазнала наймасованішого удару від початку війни

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

ОСТАННЄ

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

В управління АРМА передано 15 млн грн, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала Макеєнка

До 15 років тюрми засуджено "крота" воєнної розвідки РФ, який видавав себе за капелана

Найпопулярнішими професіями за кількістю поданих заяв у профтехи є кухар, перукар і тракторист

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

Зеленський запросив президента Конго приїхати в Україну

Кабмін виділив 1 млрд грн Держприкордонслужбі на зміцнення обороноздатності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА