Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

Станом на ранок 3 жовтня внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, повідомило НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

"Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші", - зазначив системний оператор.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго", - доповнили в НЕК.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії в Україні тримається на стабільно високому рівні і сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30, воно було таким же, як і попереднього дня – у середу. Причина – утримання хмарної погоди з опадами у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, РФ в ніч на 3 жовтня завдала ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема, по об’єктах газотранспортної інфраструктури.

АТ "Чернігівобленерго" 2 жовтня заявило, що вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ) внаслідок атак РФ по енергооб’єктах.