Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив у четвер, що він підтримає "репараційний кредит" Європейської комісії Україні, якщо будуть вирішені питання щодо відповідальності та законності використання заморожених російських активів, що зберігаються в Бельгії, повідомляє ресурс Euractive.

"Якщо ми зможемо знайти відповіді на кожне питання – якщо ризиками можна буде керувати – звичайно, ми можемо рухатися далі", – сказав журналістам Де Вевер, додавши, що він обговорив моменти, які його непокоять з колегами з ЄС під час їхнього неформального саміту в середу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Комісія знайшла "законний спосіб" використання іммобілізованих російських активів для створення репараційного кредиту Україні.

"Репараційний кредит" дозволить передати Україні близько 140 мільярдів євро, що фінансуватимуться за рахунок коштів, отриманих із заморожених активів Центрального банку Росії. Повертати кошти передбачається лише після того, як Москва покриє воєнні збитки, фактично покладаючи на Росію відповідальність за врегулювання боргу.

"Питання про те, як і чи використовувати заморожені російські активи, залишається каменем спотикання між Європейською комісією та країнами ЄС, особливо Бельгією, де зберігається близько 170 мільярдів євро", - зазначають в матеріалі Euractive.

Бельгія стурбована законністю та розподілом фінансових ризиків між країнами ЄС, щоб переконатися, що вона не несе повної відповідальності.

"За даними дослідницької служби Європейського парламенту, заморожені російські активи також зберігаються в європейських країнах за межами Бельгії, головним чином у Франції, близько 19 мільярдів євро, та Люксембурзі, 10 мільярдів євро", - сказано в повідомленні Euractive.

"Абсолютно очевидно, що Бельгія не може бути єдиною державою-членом, яка несе ризик. Ризики мають бути покладені на ширші плечі", – цитує Euractive Урсулу фон дер Ляєн.

Джерело: https://www.euractiv.com/news/belgian-pm-de-wever-leaves-door-open-for-ukraine-reparation-loan/