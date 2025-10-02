Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Станом на вечір 2 жовтня повністю відновлено електропостачання у Конотопському та Шосткинському районах Сумщини, що залишились без світла через ворожу атаку уночі, у Славутичі постачання відновлене на об'єктах критичної інфраструктури, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Ворог і далі цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі. Працюємо, щоб убезпечити систему від нових загроз. Що маємо станом на зараз: У Сумській області вночі росіяни атакували енергооб’єкти. Конотопський та Шосткинський райони були частково без світла. Наразі повністю відновлено електропостачання", - написала вона у телеграм-каналі у четвер увечері.

За її даними, у Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж, розгортаються пункти незламності в окремих районах. У Славутичі постачання відновлене на об'єктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють, щоб заживити місто повністю.

"Уряд дав доручення Міненерго разом із Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономіки, МВС, Київською, Сумською та Чернігівською ОВА, а також НЕК "Укренерго" забезпечити ліквідацію наслідків обстрілів і потрібні ремонти. Заслухали міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації в регіонах у зв'язку відключеннями", - зазначила вона.

"Постійно на зв’язку з Міненерго — упродовж тижня міністерство має подати Уряду рішення для повного відновлення енергопостачання", - наголосила Свириденко.