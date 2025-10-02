Інтерфакс-Україна
Події
18:18 02.10.2025

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Фото: president.gov.ua

Україна використовувала лише свою зброю для відповіді РФ, після розмови з президентом США Дональдом Трампом, можливо, Україна буде мати більше, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По спроможностях - в нас є достатньо спроможностей. Тепер питання у фінансах, я говорив про це з партнерами: за рахунок збільшення фінансування, ми зможемо вийти на аналогічні показники далекобійності.... До цього ми використовували лише наше озброєння по далекобійних цілях. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, будемо мати щось більше, не знаю, побачимо", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені у четвер.

Він наголосив, що Україна ніколи не атакувала об’єкти цивільної інфраструктури в Росії, а завжди відповідала на їхні атаки по об’єктам інфраструктури України.

"Приблизно рік тому в нас не було спроможностей відповідати, і тоді ви пам’ятаєте, що вони зробили: вони спричинили і блекаути в Україні, і багато жахливих подій. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Потрібно трохи більше фінансування", - зазначив президент.

За його словами, росіяни використовують сьогодні приблизно 500-600 БпЛА на день, Україна - 100-150.

Раніше Зеленський повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом "систему озброєння великого радіусу дальності", зараз усе залежить від рішення американського лідера.

