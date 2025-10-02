Голова правління "Укренерго" Зайченко та члени правління продовжують працювати

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени правління компанії продовжують виконувати свої обов’язки, повідомила НЕК в Телеграм-каналі в четвер.

"Стабільна робота "Укренерго" як оператора ОЕС України – запорука енергетичної стійкості та безпеки нашої держави в умовах воєнного стану", – підкреслив системний оператор.

"Ми робили і будемо робити все від нас залежне, щоб кожен українець у цей надзвичайно важкий час був зі світлом", – наголосила компанія.

Згідно з її повідомленням, головними завдання компанії на сьогодні є підготовка до проходження "очікувано складного осінньо-зимового періоду", невідкладна ліквідація наслідків уражень об’єктів системи передачі електроенергії та відновлення надійного і сталого електропостачання споживачів. Крім того, це дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України, захист персоналу і критично важливого устаткування компанії, а також конструктивна і прозора комунікація з міжнародними фінансовими інституціями щодо подальшої підтримки української енергетики.

"Укренерго" продовжує сумлінно виконувати всі свої зобов’язання перед контрагентами, інвесторами та міжнародними партнерами. Для нас надзвичайно важливо зберігати керованість, прозорість, конструктивність та широку міжнародну підтримку, щоб українські енергетики і надалі отримували необхідні техніку та обладнання для аварійно-відновлювальних робіт, а захист об’єктів компанії посилювався", – зазначило "Укренерго".

Водночас компанія не вдається у подробиці прийняття рішення про залишення Зайченка та членів правління на посаді.

Як повідомлялося, перед цим заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко повідомив, що наглядова рада "Укренерго" відмінила своє рішення про звільнення Зайченка та правління НЕК, прийняте 26 вересня.

Голова наглядової ради Єппе Кофод у мережі Linkedin зранку 2 жовтня повідомив, що покидає Україну після кількох напружених днів роботи.

"Після кількох напружених днів у Києві я залишаю Україну. Це була дуже складна робота голови наглядової ради НЕК "Укренерго", з надзвичайно складними питаннями на порядку денному. Детальніше про це пізніше", – написав Кофод.

Як пояснювала НР, рішення від 26 вересня про звільнення Зайченка було прийняте на тлі корпоративного конфлікту та втрати ним довіри НР. Тоді тимчасово виконуючим обов’язки керівника рада призначила члена правління Олексія Брехта.

27 вересня НР заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго, маючи на увазі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії.

Через рішення про проведення засідань НР офлайн у Києві (оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном) вона не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення попереднього.

Господарський суд м.Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії. Таке рішення було прийнято 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", – наголосив національний енергорегулятор НКРЕКП у своїй заяві, розміщеній на сайті зранку 29 вересня.

Крім Зайченка і Брехта, в правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Міненерго Юрія Бойка складається з шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.