Інтерфакс-Україна
Події
14:58 02.10.2025

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

2 хв читати
НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, якого наглядова рада компанії звільнила 26 вересня, залишається на посаді, як і все правління компанії, повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Наглядова рада "Укренерго" передумала звільняти Зайченка. Після "тривалих дискусій з Міненерго" його вирішили лишити на посаді. Правління компанії також збережеться в діючому на 26 вересня складі", – написав він у Facebook.

Перед цим така інформація надійшла "Енергореформі" з низка джерел, обізнаних із ситуацією.

Голова наглядової ради Єппе Кофод в мережі Linkedin зранку четверга повідомив, що покидає Україну після кількох напружених днів роботи.

"Після кількох напружених днів у Києві я залишаю Україну. Це була дуже складна робота голови наглядової ради НЕК "Укренерго", з надзвичайно складними питаннями на порядку денному. Детальніше про це пізніше", – написав Кофод.

Як повідомлялося, 26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки. Вона, зокрема, зазначила, що це рішення прийняте на фоні корпоративного конфлікту та втрати Зайченком довіри НР. Також було звільнене правління компанії. 27 вересня НР заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго, маючи на увазі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії.

Через рішення про проведення засідань НР офлайн у Києві (оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном), вона не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення попереднього.

Господарський суд м.Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії. Таке рішення прийняте 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", – наголосив національний енергорегулятор НКРЕКП у своїй заяві, розміщеній на сайті зранку 29 вересня.

Крім Зайченка і Брехта, в правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Міненерго Юрія Бойка складається з шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.

Теги: #кадри #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:24 02.10.2025
Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

14:06 30.09.2025
Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

11:41 30.09.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

14:30 29.09.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

11:12 29.09.2025
НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

15:29 28.09.2025
Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

12:21 28.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

17:12 26.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

08:53 26.09.2025
Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

08:41 26.09.2025
Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

ВАЖЛИВЕ

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

Україна не має чекати "зеленого світла" від Орбана, щоб рухатися вперед із реформами, – єврокомісарка Кос

ОСТАННЄ

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

На Донеччині розширена зона "довгої" комендантської години – ОВА

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Туск про заяву Орбана про "брюссельців, які хочуть війни": Росія вже розпочала війну, єдине запитання – на чиєму ви боці

Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

Єврокомісія не має намірів конфіскувати росактиви, тому погрози Москви конфіскувати європейські не мають під собою підстав - речник

Кабмін запускає простори адаптації "Сімейна домівка" для дітей-сиріт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА