Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління компанії.

Це підтвердив у своєму Facebook перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, а також у розмові з Енергореформою – одразу кілька джерел в уряді та парламенті.

Офіційної інформації від Міністерства енергетики як органу управління НЕК та від самої компанії наразі немає, як і відповідей на запити.

В.о. голови правління, за інформацією джерел, призначено члена правління Олексія Брехта.

Крім Зайченка і Брехта, в правління "Укренерго", формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик. За інформацією Кучеренка, всі члени правління отримали статус виконуючих обов’язки.

Наразі невідомо, чи залишився Зайченко в складі правління.

Як повідомлялося, наглядова рада НЕК "Укренерго" за результатами конкурсу наприкінці червня 2025 року обрала головою правління компанії її головного диспетчера та члена правління Зайченка. Після звільнення з посади голови правління Володимира Кудрицького обовязки керівника виконував член правління Брехт.