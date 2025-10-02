Інтерфакс-Україна
12:25 02.10.2025

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

АТ "Укрзалізниця" повідомило про відновлення руху поїздів у Сумській області без задіяння резервних тепловозів.

Згідно з повідомленням у Телеграм-каналі компанії, є затримка потягу 143/141 Суми, Чернігів-Львів, Івано-Франківськ на 3 години 40 хв.

"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль, аби поїзди швидше повернулися до руху за графіком, - додали у компанії.

Як повідомлялось раніше, російська армія в середу обстріляла Сумську область, внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

Теги: #укрзалізниця #відновлення_руху #сумська_область

13:08 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні

00:27 02.10.2025
Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

16:38 01.10.2025
Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

08:56 01.10.2025
Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

19:00 30.09.2025
Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

14:44 30.09.2025
Поїзди чернігівського напрямку ще не повернулися до звичного графіку через нічний обстріл - УЗ

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

19:12 29.09.2025
Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

10:48 28.09.2025
Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

19:41 27.09.2025
Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

