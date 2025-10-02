"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

АТ "Укрзалізниця" повідомило про відновлення руху поїздів у Сумській області без задіяння резервних тепловозів.

Згідно з повідомленням у Телеграм-каналі компанії, є затримка потягу 143/141 Суми, Чернігів-Львів, Івано-Франківськ на 3 години 40 хв.

"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль, аби поїзди швидше повернулися до руху за графіком, - додали у компанії.

Як повідомлялось раніше, російська армія в середу обстріляла Сумську область, внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.