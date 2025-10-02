Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Понад 46 тис. абонентів лишаються без енергопостачання в Одесі після російської атаки в ніч на четвер, повідомляється в телеграм-каналі міської влади "Одеса. Офіційно".

"Вночі 2 жовтня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. На ранок енергетикам вдалося перезаживити з різних джерел критичну інфраструктуру та домогосподарства там, де це технічно можливо. 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Наразі тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. клієнтів. Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу депо в Одесі в ніч на четвер постраждав машиніст залізничного потяга. Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ще одного постраждалого, а також про ліквідацію пожежі в залізничному депо Одеси. "Постраждали 2 людини (1 - депо, 1 - в приватному будинку)", - сказано в повідомленні.

Крім того, пошкоджено дах та скління приватного будинку.

Днем раніше негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких дитина. За інормацією мера Одеси Генадія Труханова, стихія завдала серйозних руйнувань інфраструктурі міста. За попередніми даними, у всіх районах Одеси підтоплено 286 приватних будинків і 384 багатоквартирних. Найбільше постраждав Київський район — 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок. Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі.