Ворог б'є по залізничній інфраструктурі України, в Одесі постраждав машиніст потяга та ще одна людина

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Унаслідок ворожого обстрілу депо в Одесі постраждав машиніст потяга, також були ворожі удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Сьогодні вночі росія завдала масованого обстрілу по депо "Укрзалізниці" в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога", - написав він у телеграмі.

Як повідомляє Кулеба, були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі України, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень. Станом на ранок вони продовжили рух, контактну мережу заживлено.

Крім того, через атаку деякі потяги чернігівського та сумського напрямків прямують із затримкою.

Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ще одного постраждалого, а також про ліквідацію пожежі в залізничному депо Одеси.

"Постраждали 2 людини ( 1 - депо, 1 - в приватному будинку)", - сказано в повідомленні.

Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку.

Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 54 рятувальника, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу, від Укрзалізниці - 1 пожежний потяг.