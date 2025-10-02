Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Кабінет міністрів призначив Марину Текуцьку першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

До цього Текуцька була заступницею завідувача відділу в Офісі президента, а раніше головним спеціалістом в Секретаріаті Кабміну і керівником експертної групи з кіно Директорату культури і мистецтв міністерства культури.