Інтерфакс-Україна
Події
08:24 02.10.2025

Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

1 хв читати

Кабінет міністрів призначив Марину Текуцьку першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

До цього Текуцька була заступницею завідувача відділу в Офісі президента, а раніше головним спеціалістом в Секретаріаті Кабміну і керівником експертної групи з кіно Директорату культури і мистецтв міністерства культури.

 

Теги: #кабмін #кадри

