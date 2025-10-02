Інтерфакс-Україна
Події
08:12 02.10.2025

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки


Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 1 танк, 12 артсистем, 271 БПЛА, а також 29 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1112460 (+980) осіб, танків – 11224 (+1) од, бойових броньованих машин – 23296 (+2) од, артилерійських систем – 33336 (+12) од, РСЗВ – 1507 (+2) од, засоби ППО – 1224 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271), крилаті ракети – 3790 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29), спеціальна техніка – 3979 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

