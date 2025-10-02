Інтерфакс-Україна
Події
01:32 02.10.2025

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

Країни "Великої сімки" домовилися вжити спільних зходів для посилення тиску на Росію, що змусити її припинити агресію проти України, сказано в спільному комюніке.

"Ми, міністри фінансів G7, зустрілися віртуально 1 жовтня 2025 року та домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила свою продовжувану жорстоку війну проти України, та підтримали Україну в її постійних зусиллях щодо самозахисту", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, постійні ескалації Росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, збільшення атак цивільного населення та пошкодження урядових та дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними та підривають зусилля щодо мирного врегулювання.

"Наші дії на сьогодні, включаючи постійну підтримку програми МВФ та надзвичайних позик для прискорення надходження доходів (ERA), підтримали зусилля України протистояти агресії Росії, а наші санкції зменшили доходи Росії. Ми погоджуємося з необхідністю діяти разом і вважаємо, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів для зміцнення стійкості України та критичного зниження здатності Росії вести війну проти України", - вказано в тексті.

У заяві зазначається, що G7 розробляють широкий спектр варіантів для потреб України у фінансуванні та для того, щоб Росія не могла цього чекати. "Серед іншого, ці заходи включають використання, у скоординований спосіб, повної вартості ПАР, іммобілізованих у наших юрисдикціях, для припинення війни та забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Наші дії залишатимуться відповідними нашим відповідним правовим базам", - сказано в тексті.

"Кожен з нас робить сміливі кроки для збільшення економічних витрат на воєнні зусилля Росії, запровадивши обмежувальні заходи проти ключових секторів та тих, хто підтримує російську економіку, таких як енергетика, фінанси, військово-промислова база, спеціальні економічні зони, а також тих, хто сприяє та спекулює. Це припинить фінансування, що підтримує військову агресію Росії, та матиме потужний вплив на тих, хто порушує ці обмежувальні заходи", - наголосили в G7.

"Велика сімка" погодилися, що зараз саме час максимізувати тиск на експорт російської нафти, основне джерело їхніх доходів. Вони спрямують увагу на тих, хто продовжує збільшувати свої закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу.

Також G7 погодилася щодо важливості торговельних заходів, включаючи тарифи та заборони на імпорт/експорт, у зусиллях щодо скорочення російських доходів. Країни "Великої сімки" планують вжити конкретні заходи для значного скорочення, з метою поступової відмови від їхнього імпорту з Росії, що залишився, зокрема імпорту вуглеводнів.

Крім того, вони серйозно розглядають торговельні заходи та інші обмеження щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії, зокрема щодо продуктів переробки, отриманих з російської нафти.

"Ці дії посилять тиск на Росію через скоординовані економічні та фінансові заходи. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати разом та з міжнародними партнерами, щоб забезпечити ефективність та узгодженість наших дій. Ми знову зберемося на майбутніх щорічних зустрічах МВФ/Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія, 15 жовтня 2025 року, щоб ще більше просунути наші зусилля в цих сферах, включаючи значні торговельні та інші заходи щодо країн, які сприяють військовим зусиллям Росії", - підкреслили в комюніке. 

Теги: #тиск #рф #g7

