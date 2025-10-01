Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та її очільника Рафаелля Гроссі, нагадавши про блекаут на Запорізькій АЕС внаслідок ворожих обстрілів.

"Водночас восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, що розпочався через російські обстріли в районі станції. І росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги", - написав він у телеграмі.

Президент зазначив, що для виправлення ситуації слабкі та половинчасті рішення не спрацюють. "Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, – це глобальна загроза. Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет", - зазначив він.