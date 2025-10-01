Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства оборони ухвалив рішення щодо спрощення процедури переведення військових до інших частин, повідомив глава Міноборони Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень", - написав він у телеграмі.

Шмигаль зазначив, що розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Також визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.

"Спрощуємо процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+", - вказав глава Міноборони.

За його словами, таким чином реалізуються ключові пріоритети Міноборони, зокрема, турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони.

Шмигаль додав, що напрацьовуються наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами.