Інтерфакс-Україна
Події
20:49 01.10.2025

Посол США при НАТО обговорив з країнами-членами відмову від російського газу та навів приклад Польщі

1 хв читати

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив про проведену розмову з представниками країн-членів НАТО, присвячену відмові від купівлі ними енергоносіїв в РФ та поставив Польщу у приклад.

"Я розмовляв з союзниками по НАТО, які все ще купують російську нафту і газ. Ми допомагаємо їм відмовитися від фінансування російської військової машини, не руйнуючи при цьому їхньої економіки. Польща показує, як це можна зробити", - написав Вітакер в соцмережі Х в середу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито виступив проти вимог президента США Дональда Трампа відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв. Він висловив думку про те, що припинення поставок російської нафти і газу трубопроводами "може зруйнувати угорську економіку", оскільки країна не має виходу до моря. За його словами, припинення поставок енергоресурсів трубопроводами негайно призведе до падіння виробництва на 4%.

 

Теги: #сша #газ #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 01.10.2025
США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

21:14 01.10.2025
Єрмак після знеструмлення Славутича і ЧАЕС: Без відповіді такі дії не залишаться

Єрмак після знеструмлення Славутича і ЧАЕС: Без відповіді такі дії не залишаться

20:58 01.10.2025
РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

20:36 01.10.2025
Зеленський: Важливо відповідати РФ, щоб вони відчули ціну своїх дій

Зеленський: Важливо відповідати РФ, щоб вони відчули ціну своїх дій

13:11 01.10.2025
У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

07:40 01.10.2025
Конгрес США не встиг ухвалити рішення щодо фінансування, розпочався частковий урядовий шатдаун

Конгрес США не встиг ухвалити рішення щодо фінансування, розпочався частковий урядовий шатдаун

22:39 30.09.2025
Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

18:59 25.09.2025
Відключення світла і газу за борги під час опалювального сезону неприпустимі - Свириденко

Відключення світла і газу за борги під час опалювального сезону неприпустимі - Свириденко

17:07 22.09.2025
"Нафтогаз" та західні партнери спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для України – Washington Post

"Нафтогаз" та західні партнери спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для України – Washington Post

20:21 12.09.2025
Обсяг поставок LNG із США "Нафтогазом" та ORLEN досяг 400 млн куб. м

Обсяг поставок LNG із США "Нафтогазом" та ORLEN досяг 400 млн куб. м

ВАЖЛИВЕ

ЧАЕС у блекауті через ворожий обстріл енергооб'єкту в Славутичі

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

ОСТАННЄ

Сирський відвідав добропільський напрямок

Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

ЧАЕС у блекауті через ворожий обстріл енергооб'єкту в Славутичі

Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

Ракетний удар по Балаклії забрав життя людини, п'ятеро постраждалих

Росія готує план арешту європейських активів, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених російських фондів

Британська компанія планує доправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА