Посол США при НАТО обговорив з країнами-членами відмову від російського газу та навів приклад Польщі

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив про проведену розмову з представниками країн-членів НАТО, присвячену відмові від купівлі ними енергоносіїв в РФ та поставив Польщу у приклад.

"Я розмовляв з союзниками по НАТО, які все ще купують російську нафту і газ. Ми допомагаємо їм відмовитися від фінансування російської військової машини, не руйнуючи при цьому їхньої економіки. Польща показує, як це можна зробити", - написав Вітакер в соцмережі Х в середу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито виступив проти вимог президента США Дональда Трампа відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв. Він висловив думку про те, що припинення поставок російської нафти і газу трубопроводами "може зруйнувати угорську економіку", оскільки країна не має виходу до моря. За його словами, припинення поставок енергоресурсів трубопроводами негайно призведе до падіння виробництва на 4%.