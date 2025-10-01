Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про рішення Кабінету міністрів унормувати порядок направлення українських військовослужбовців до центру НАТО–Україна в Бидгощі (Польща).

"Визначили порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському Бидгощі. Це дозволить розвивати спільні проєкти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Вона зазначила, що українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою.

"Бойовий досвід Сил оборони України — унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової. Пишаємося нашими Захисниками і Захисницями!", - додала прем'єр.