Зеленський: Важливо відповідати РФ, щоб вони відчули ціну своїх дій

РФ продовжує агресію проти України, і Європі необхідно зміцнювати свої оборонні можливості, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради в середу.

"Дуже важливо безпосередньо відповідати Росії, щоб вони відчули справжню ціну своїх дій. Ми розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Він майже готовий – зараз потрібні лише політичні рішення. Я закликаю вас усіх підтримати його", - заявив Зеленський.

За його словами, це також допоможе нашим відносинам з Америкою і з президентом Трампом. "Він хоче бачити, що Європа вживає заходів проти Росії за цю війну. Рішучі дії Європи посилять реакцію США. Також дуже важливо, щоб Європа обмежила закупівлю російських ресурсів, особливо нафти. Тиск на російську нафту, танкери та фінансові системи, що забезпечують експорт енергоносіїв, послаблює Путіна та поліпшує ставлення президента Трампа до співпраці з Європою. Тому ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, ідуть проти обох – Європи та США. Нещодавно ми обговорювали це з американською командою, з президентом Трампом. І ми щиро сподіваємося, що угорці прислухаються до цих спільних сигналів від нас усіх", - додав Зеленський.

Він наголосив на необхідності якомога швидше створити "Стіну дронів", оскільки дрони стають основною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань.

"І ще одним фактом має бути наша спільна готовність захищати наших людей та інфраструктуру. І що швидше ми всі разом реалізуємо програму SAFE, то краще", - додав президент.

Він підкреслив, що РФ прагне розділення Європи, і нагадав, що європейська підтримка України довела, що Європа набагато сильніша, ніж багато хто очікував.

"А те, що ми твердо протистоїмо російським атакам під час цієї війни та справедливо завдаємо ударів у відповідь, коли вони атакують нашу енергетичну систему, доводить, що Росія не така сильна, якою хотіла б здаватися. Тому ми не повинні боятися будувати власні моделі безпеки. Гарантії безпеки для України, щойно ми їх реалізуємо, стануть моделлю безпеки й для інших країн Європи. І ми готові бути рушійною силою цього процесу разом із вами, шановні партнери. Те саме стосується й "Стіни дронів". Це все – частини чогось більшого, того, що справді потрібно Європі", - зазначив Зеленський.