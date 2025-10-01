Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Негода в Одесі забрала життя 38-річної співробітниці АТ "Укрзалізниця", повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"На жаль, серед загиблих маємо нашу співробітницю. Поверталася додому, не змогла проїхати в авто, пішла пішки вулицею і люта стихія забрала життя 38-річної нашої колеги", - написав Перцовський у Facebook в середу.

За його словами, "УЗ " збирає інформацію щодо пошкодженого житла для подальшої оперативної допомогти співробітникам.

"Тримаємось разом і пліч-о-пліч командою!", - додав Перцовський.

Як повідомлялося раніше, усі пасажирські поїзди попри негоду в Одесі продовжують відправлятися та прибувати у місто, проте можливі незначні затримки рейсів.

Зазначалося, що потужна негода в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина. Майже добу рятувальники ліквідовують її наслідки.

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі, "усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки".