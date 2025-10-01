Інтерфакс-Україна
14:33 01.10.2025

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королівською принцесою Великої Британії Анною, яка перебуває з першим візитом в Україні після відновлення незалежності (попередні два рази принцеса Анна відвідувала Київ у 1973-му та 1990 році), обговорювали допомогу українським біженцям та повернення українських дітей, яких викрала Росія, повідомила пресслужба Офісу президента.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу президента, зустріч відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська".

Глава держави подякував Її Королівській Високості за особливу увагу та підтримку України й наших людей. У Великій Британії майже 250 тис. українців, які були змушені залишити свій дім через російську агресію. У фокусі уваги королівської родини постійно перебуває питання допомоги їм. Президент також висловив вдячність Королівській принцесі Анні за те, що вона відвідала ветеранів і поспілкувалася з ними. Зеленський зазначив: дуже важливо, що Її Королівська Високість опікується цим питанням.

"Одна з ключових тем зустрічі – повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави відзначив, що Сполучене Королівство бере активну участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Україна розраховує на подальшу підтримку всіх своїх ініціатив", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, принцеса Анна розповіла про зустріч із дітьми, яких вдалося повернути додому. Президент наголосив, що кожна дитина важлива й потрібно робити все для їх реінтеграції. Зеленський запросив Її Високість узяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Крім того, під час зустрічі обговорили реабілітацію українських воїнів, зокрема із залученням тварин, та методики, які використовуються для відновлення фізичного й ментального здоров’я пацієнтів. Також обмінялися думками щодо впровадження практик безбарʼєрності для повноцінної суспільної реінтеграції. Королівська принцеса Анна поділилася своїми враженнями від візиту до одного з таких реабілітаційних центрів у Бучі.

