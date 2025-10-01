Інтерфакс-Україна
Події
12:55 01.10.2025

МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

1 хв читати
МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав РФ припинити свій ядерний терор та повернути Запорізьку АЕС під контроль України.

"Ядерна безпека — це не поле бою. Вже понад тиждень через безрозсудні атаки Росії Запорізька атомна електростанція — найбільша в Європі — залишається без зовнішнього енергопостачання. Об’єкт працює лише на аварійних дизельних генераторах, останній лінії оборони, яка ніколи не була розрахована на тривале використання", - написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що Естонія підтримує Україну та зусилля МАГАТЕ щодо відновлення електропостачання поза межами об’єкта.

"Росія повинна припинити свій ядерний терор, окупацію Запорізької області та повернути АЕС Україні", - закликав глава відомства.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що один з генераторів, які живлять Запорізьку атомну станцію на окупованій території, вийшов з ладу.

Теги: #окупанти #естонія #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 01.10.2025
У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

22:25 30.09.2025
В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

21:33 30.09.2025
Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

20:43 30.09.2025
Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

17:29 30.09.2025
Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

19:49 29.09.2025
Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

19:05 29.09.2025
РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

14:00 28.09.2025
Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

19:28 27.09.2025
Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

15:02 27.09.2025
ЗАЕС вже три дні без зовнішнього живлення, ситуація подібна до Фукусіми - ЗМІ

ЗАЕС вже три дні без зовнішнього живлення, ситуація подібна до Фукусіми - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ОСТАННЄ

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Зеленський присвоїв звання Героя України С.Зубкову, О.Покладу, І.Штефку

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Кількість жертв землетрусу на Філіппінах зросла до 69

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА