МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав РФ припинити свій ядерний терор та повернути Запорізьку АЕС під контроль України.
"Ядерна безпека — це не поле бою. Вже понад тиждень через безрозсудні атаки Росії Запорізька атомна електростанція — найбільша в Європі — залишається без зовнішнього енергопостачання. Об’єкт працює лише на аварійних дизельних генераторах, останній лінії оборони, яка ніколи не була розрахована на тривале використання", - написав він у соцмережі Х.
Міністр зазначив, що Естонія підтримує Україну та зусилля МАГАТЕ щодо відновлення електропостачання поза межами об’єкта.
"Росія повинна припинити свій ядерний терор, окупацію Запорізької області та повернути АЕС Україні", - закликав глава відомства.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що один з генераторів, які живлять Запорізьку атомну станцію на окупованій території, вийшов з ладу.