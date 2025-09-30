Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через російські обстріли Запорізька атомна електростанція сьомий день відключена від електропостачання та працює від дизель-генераторів, один із яких вийшов з ладу.

"Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу", – сказав він у вечірньому зверненні.

Президент підкреслив, що російська сторона перешкоджає ремонту ліній електропередачі до станції та відновленню базової безпеки.

"Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав", – наголосив Зеленський.

За його словами, він провів нараду з військовим командуванням та Міністерством енергетики, після чого доручив уряду максимально привернути увагу світу до ситуації: "Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", – зазначив глава держави.

Джерело: