Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зустріч з сестрою короля Великої Британії принцесою Анною, що разом з першою леді Оленою Зеленською завітали до Центру захисту прав дитини у Києві.

"Ми говорили про найболючіше — долі українських дітей, які пережили окупацію, депортацію, розлуку з рідними. Про те, як повернути їм не лише дім, а й відчуття безпеки, довіри, нормального дитинства", - написав Лубінець у телеграм-каналі у середу, його допис супроводжується відповідними відеоматеріалами.

Під час зустрічі Лубінець розповів про те, що процес реінтеграції дітей надзвичайно важливий. За його словами, це не лише повернення додому, а й психологічна підтримка, відновлення довіри та створення умов, де дитина почувається у безпеці. Він повідомив принцесі Анні, що Україна в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA повернула 1645 дітей.

"Принцеса Анна виявила щиру зацікавленість у темі: вона ставила конкретні запитання, цікавилася статистикою повернення дітей та тим, яку саме допомогу можуть надати міжнародні партнери, аби підтримати українських дітей", - додав Лубінець.

"Особливо зворушливим було спілкування Її Королівської Високості з підлітками, нещодавно поверненими із депортації, примусового переміщення або життя під окупацією. Вони розповідали про своє життя, біль і страхи, але також про мрії — вчитися, жити вдома, бачити своїх рідних", - написав омбудсман.

"Ми й надалі говоритимемо правду про злочини Росії та робитимемо все, щоб повернути кожну дитину додому — туди, де на них чекають любов, безпека і мирне майбутнє. Щиро вдячний Великій Британії за підтримку українських дітей", - наголосив Лубінець.

Як повідомлялося, принцеса Анна у вівторок здійснила неоголошений візит до Києва, вона завітала до Центру захисту прав дітей, поспілкувалася з родинами й ветеранами, вшанувала пам’ять загиблих дітей, залишивши біля меморіалу іграшкового ведмедика. За повідомленням Букінгемського палацу, метою її поїздки було привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть на передовій.