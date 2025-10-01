Волонтери УЧХ рятували людей із підтоплених районів Одеси

Фото: Укрзалізниця

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) рятували людей із підтоплених районів Одеси.

"Вчора волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювали над ліквідацією наслідків негоди в Одесі. Наші екіпажі протягом дня евакуювали людей із зони підтоплення за допомогою спеціального транспорту", - повідомив УЧХ в середу у Фейсбуці.

Волонтери УЧХ також рятували транспорт, що застряг у воді. Крім того, команда загону швидкого реагування евакуювала підтоплене авто "швидкої допомоги" та врятувала п’ять людей, яких передала іншому екіпажу екстреної медичної допомоги.

Загалом за день волонтери УЧХ вивезли 50 людей із зони підтоплення та витягли з водяної пастки 35 автомобілів.

Як повідомлялося, внаслідок негоди в Одесі та Одеському районі дев'ять людей загинуло, серед яких є одна дитина. Врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.