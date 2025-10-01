11:40 01.10.2025
Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії
Пасажира, який потрапив на колію на станції метро "Позняки" у Києві, передали медикам, рух поїздів відновлено у звичайному режимі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено у звичайному режимі. Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.
Як повідомляла КМДА, на станції метро "Позняки" у Києві пасажир потрапив на колії, рух поїздів "зеленою" лінією метро здійснювався лише між станціями "Сирець" – "Осокорки" та "Червоний хутір" – "Харківська".