Рух поїздів на "зеленій" лінії метро в Києві відновлено в звичайному режимі після падіння пасажира на колії

Пасажира, який потрапив на колію на станції метро "Позняки" у Києві, передали медикам, рух поїздів відновлено у звичайному режимі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено у звичайному режимі. Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі.

Як повідомляла КМДА, на станції метро "Позняки" у Києві пасажир потрапив на колії, рух поїздів "зеленою" лінією метро здійснювався лише між станціями "Сирець" – "Осокорки" та "Червоний хутір" – "Харківська".