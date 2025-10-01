Інтерфакс-Україна
Події
10:05 01.10.2025

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

1 хв читати
Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Сили оборони минулої ночі знешкодили 44 ворожих БпЛА з 49, що атакували Україну, є влучання 5 ракет та БпЛА на 6 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 01 жовтня (із 20.30 30 вересня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - рф)", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повідомляється, що зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #ппо #ракети #бпла_рф

