Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 1 танк, 13 артсистем, 249 БПЛА, а також 33 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1111480 (+920) осіб, танків – 11223 (+1) од, бойових броньованих машин – 23294 (+3) од, артилерійських систем – 33324 (+13) од, РСЗВ – 1505 (+0) од, засоби ППО – 1224 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249), крилаті ракети – 3790 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33), спеціальна техніка – 3979 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.