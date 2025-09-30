Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

Участь Верховної Ради у процесі скринінгу, який завершила Європейська комісія, прискорить адаптацію українського законодавства до європейського, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Вперше в історії всіх хвиль розширення ЄС до скринінгу був настільки залучений парламент. Це, можна сказати, наше ноу-хау… Така активна увага парламенту до євроінтеграції допоможе в наступному швидше здолати ці кілька сотень законів, які нам треба буде прийняти для адаптації нашого законодавства", - сказав Корнієнко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він відзначив, що ситуація зі вступом України до ЄС дійсно нестандартна.

"Це буде такий своєрідний вступ, хоча він і буде заснований на заслугах. Ми все одно будемо виконувати всі завдання, всі зобов'язання. І все одно може так бути, що деякі етапи будуть пришвидшуватись, деякі, навпаки, уповільнюються політично, як це зараз спостерігаємо на етапі відкриття кластерів. В будь-якому разі вступ України до ЄС - це рішення країн-членів, а це 27 країн, і приймаючи його, вони будуть виходити й зі своїх інтересів", - зазначив перший віце-спікер.

За словами Корнієнка, стан виконання Україною Угоди про асоціацію є достатньо високий - понад 70%.

"Ми не зовсім з нуля в цей процес заходимо," - зазначив він.

Корнієнко наголосив, що перший кластер переговорів охоплює ключові демократичні принципи, так звані "fundamentals", які включають дорожні карти з реформування публічного управління, забезпечення верховенства права та функціонування демократичних інституцій.

"Ці напрями є частиною переговорної рамки між Україною та ЄС. Вони - дуже важливі, тому що Євросоюз – це клуб не лише за інтересами економічними, за інтересами митними, але і за ціннісними питаннями. І від того, наскільки швидко, ефективно ми інтегруємо цю частину у своє законодавство, а, значить, і потім у свою практику, у свою щоденну поведінку на рівні всіх гілок влади, від цього залежить, наскільки ми швидко станемо повноправним учасником родини Європейського Союзу", - наголосив Корнієнко.

За словами народного депутата, Верховна Рада багато зробила на різних етапах для виконання тих чи інших кандидатських завдань і показувала достатньо гарну динаміку, яка і далі буде збережена.

"Звичайно, зараз питання відкриття кластерів напряму впливає вже і на інші євроінтеграційні процеси, і якщо Єврокомісія зрозуміє, як рухатись в таких умовах, то це буде дуже доречно", - додав перший віце-спикер.

Як повідомлялося, після завершення скринінгу Європейською комісією на відповідність українського законодавства до європейського, у Верховній Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС.