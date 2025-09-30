Інтерфакс-Україна
Події
19:10 30.09.2025

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

2 хв читати
Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

Участь Верховної Ради у процесі скринінгу, який завершила Європейська комісія, прискорить адаптацію українського законодавства до європейського, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Вперше в історії всіх хвиль розширення ЄС до скринінгу був настільки залучений парламент. Це, можна сказати, наше ноу-хау… Така активна увага парламенту до євроінтеграції допоможе в наступному швидше здолати ці кілька сотень законів, які нам треба буде прийняти для адаптації нашого законодавства", - сказав Корнієнко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він відзначив, що ситуація зі вступом України до ЄС дійсно нестандартна.

"Це буде такий своєрідний вступ, хоча він і буде заснований на заслугах. Ми все одно будемо виконувати всі завдання, всі зобов'язання. І все одно може так бути, що деякі етапи будуть пришвидшуватись, деякі, навпаки, уповільнюються політично, як це зараз спостерігаємо на етапі відкриття кластерів. В будь-якому разі вступ України до ЄС - це рішення країн-членів, а це 27 країн, і приймаючи його, вони будуть виходити й зі своїх інтересів", - зазначив перший віце-спікер.

За словами Корнієнка, стан виконання Україною Угоди про асоціацію є достатньо високий - понад 70%.

"Ми не зовсім з нуля в цей процес заходимо," - зазначив він.

Корнієнко наголосив, що перший кластер переговорів охоплює ключові демократичні принципи, так звані "fundamentals", які включають дорожні карти з реформування публічного управління, забезпечення верховенства права та функціонування демократичних інституцій.

"Ці напрями є частиною переговорної рамки між Україною та ЄС. Вони - дуже важливі, тому що Євросоюз – це клуб не лише за інтересами економічними, за інтересами митними, але і за ціннісними питаннями. І від того, наскільки швидко, ефективно ми інтегруємо цю частину у своє законодавство, а, значить, і потім у свою практику, у свою щоденну поведінку на рівні всіх гілок влади, від цього залежить, наскільки ми швидко станемо повноправним учасником родини Європейського Союзу", - наголосив Корнієнко.

За словами народного депутата, Верховна Рада багато зробила на різних етапах для виконання тих чи інших кандидатських завдань і показувала достатньо гарну динаміку, яка і далі буде збережена.

"Звичайно, зараз питання відкриття кластерів напряму впливає вже і на інші євроінтеграційні процеси, і якщо Єврокомісія зрозуміє, як рухатись в таких умовах, то це буде дуже доречно", - додав перший віце-спикер.

Як повідомлялося, після завершення скринінгу Європейською комісією на відповідність українського законодавства до європейського, у Верховній Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС.

Теги: #коментар #скринінг #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 30.09.2025
В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

06:52 30.09.2025
Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

21:03 29.09.2025
Тихий про блокування сайтів: Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, а Угорщина – доступ до справжньої журналістики

Тихий про блокування сайтів: Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, а Угорщина – доступ до справжньої журналістики

19:33 29.09.2025
Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

16:11 29.09.2025
Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

15:30 29.09.2025
Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

14:51 29.09.2025
Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

18:16 28.09.2025
Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

12:41 28.09.2025
Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

У Куп’янську залишаються 758 жителів

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА