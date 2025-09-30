Інтерфакс-Україна
15:26 30.09.2025

Поночовного звільнено з посади прокурора АР Крим – Офіс генпрокурора

Ігоря Поночовного звільнено з адміністративної посади прокурора АР Крим і м. Севастополя в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, з прокуратури автономії він звільняється за власним бажанням, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

"Поночовного було звільнено з адмінпосади прокурора АР Крим і м. Севастополя в зв'язку із закінченням терміну перебування на цій посаді. Він залишався в штаті прокуратури автономії і прийняв рішення про звільнення за власним бажанням", - розказали у відомстві.

В Офісі генпрокурора уточнили, що наказ про звільнення Поночовного підписував не генеральний прокурор, а перший заступника прокурора АР Крим і м. Севастополя Віталій Секретар, який наразі виконує обов'язки керівника прокуратури автономії.

Водночас джерело агентства "Інтерфакс-Україна" зазначило, що після звільнення Поночовного з адмінпосади йому не було запропоновано перепризначення чи іншої посади в органах прокуратури.

Поночовний обіймав посаду прокурора АР Крим і м. Севастополя з 2019 року.

Теги: #поночовний #офіс_генпрокурора #крим

