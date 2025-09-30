Президент доручив співпрацювати з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам

Президент України Володимир Зеленський доручив за результатами участі українських фахівців з боротьби з безпілотниками у спільних навчаннях в Данії сформувати рамки для співпраці з іншими європейськими країнами, зокрема в реалізації проєкту "Стіна дронів".

"Сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - написав він у телеграмі у вівторок.

За оцінкою президента, наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. "Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам".

За його словами, "український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі".

Як повідомлялося з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, у Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БпЛА. Навчання триватимуть тиждень. Учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам