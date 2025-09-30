Мін’юст хоче стягнути у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до Віталія Захарченка - колишнього міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича - щодо його активів, повідомила пресслужба відомства

"Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. В межах позову Мінʼюст просить стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири у Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках", - йдеться у повідомленні Мінюсту в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що після Революції гідності Захарченко втік до Росії, де почав відкрито підтримувати агресію проти України, поширюючи пропагандистські наративи держави-агресора. З початком повномасштабного вторгнення він публічно виправдовує і визнає правомірною війну РФ проти України.