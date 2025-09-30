Інтерфакс-Україна
Події
09:48 30.09.2025

Мін’юст хоче стягнути у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Захарченка

1 хв читати
Мін’юст хоче стягнути у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до Віталія Захарченка - колишнього міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича - щодо його активів, повідомила пресслужба відомства

"Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. В межах позову Мінʼюст просить стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири у Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках", - йдеться у повідомленні Мінюсту в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що після Революції гідності Захарченко втік до Росії, де почав відкрито підтримувати агресію проти України, поширюючи пропагандистські наративи держави-агресора. З початком повномасштабного вторгнення він публічно виправдовує і визнає правомірною війну РФ проти України.

 

Теги: #вакс #мінюст #захарченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 29.09.2025
Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

13:31 23.09.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

10:39 23.09.2025
ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

18:06 19.09.2025
ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

14:39 19.09.2025
Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

13:56 19.09.2025
ВАКС визначив заставу у 10 млн грн одному з фігурантів справи про можливе надання хабаря мажоритарієм Ferrexpo Жеваго ексголові ВС

ВАКС визначив заставу у 10 млн грн одному з фігурантів справи про можливе надання хабаря мажоритарієм Ferrexpo Жеваго ексголові ВС

16:11 18.09.2025
Мін’юст спростовує інформацію про нібито витік даних українців під час тестування е-Нотаріату

Мін’юст спростовує інформацію про нібито витік даних українців під час тестування е-Нотаріату

14:14 10.09.2025
В Україні за тиждень народився 2651 малюк

В Україні за тиждень народився 2651 малюк

15:24 05.09.2025
ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

ВАКС частково задовольнив позов Мінюсту про застосування санкцій до екс-нардепа від "Партії регіонів" Олійника

12:48 27.08.2025
Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

Мін’юст пропонує зміни до порядку виконання Конвенції про міжнародне викрадення дітей

ВАЖЛИВЕ

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

ОСТАННЄ

Суд переніс розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП) на 30 жовтня

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

Перша партія протирозвідувальних комплексів "Ай-Петрі" з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА